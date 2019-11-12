Валентина Нордстрем стала первым заместителем губернатора Орловской области

Чиновницу утвердили в должности

Первым заместителем губернатора Орловской области, как и сообщалось ранее, стала Валентина Нордстрем.

54-летняя Нордстрем сделала карьеру в Курской области. С 1990 по 2008 год она работала в муниципальной власти Курска, а последние 10 лет трудилась заместителем губернатора Александра Михайлова. Отметим, что Нордстрем занималась вопросами финансов и бюджета, а в Орловской области чиновнице предстоит курировать социальный блок — очень важную, но малознакомую ей тему.

Нордстрем покинула курское правительство после избрания губернатором Романа Старовойта. Новому главе региона чиновница оказалась не нужна, зато, видимо, придется ко двору в Орловской области.

Если вы вдруг забыли, то губернатор Орловской области Андрей Клычков когда-то обещал формировать руководящий корпус региона местными кадрами. После этого в регион из белгородской больницы приехал рулить здравоохранением Иван Залогин, а из московской школы руководить образованием — Татьяна Крымова. Теперь между ними и губернатором будет промежуточное звено — как раз Нордстрем.

Напомним, кресло зампреда по «социалке» пустовало с момента избрания Андрея Клычкова. Тогда он освободил от должности Андрея Усикова.

ИА «Орелград»