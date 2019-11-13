Под Орлом огонь уничтожил сено и ячмень

13.11.2019 | 9:56 Новости, Происшествия

Пострадавших нет

В Орловской области сгорел склад с 120 тюками сена и 3 тоннами ячменя, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В 23.00 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании склада в деревне Вепринец Покровского района. В результате пожара сгорела и обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров. Сгорело 120 тюков сена и три тонны ячменя», — указано в сводке.

Пострадавших нет. Причины случившегося и размер ущерба устанавливаются.

ИА «Орелград»

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