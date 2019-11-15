Жителям Орла объяснили, почему им не стоит бояться чумы

Мэрия Орла заявила, что город надежно защищен от африканской чумы свиней.

Напомним, в начале ноября на территории Корсаковского района было зарегистрировано две вспышки африканской чумы свиней. Опасное заболевание было обнаружено у павших диких кабанов. В связи с этим ограничительные мероприятия были введены на территории сразу трех районов – Корсаковского, Мценского и Новосильского.

Специалисты признают, что существует угроза распространения АЧС по региону, хотя делается все возможное, чтобы этого не допустить. Накануне угрозу оценили в администрации Орла. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как пояснила начальник городской станции по борьбе с болезнями животных Ирина Газукина, «Орел в настоящий момент защищен от распространения вируса АЧС». Повод так говорить дало то, что в Орле официально нет поголовья свиней. По словам Газукиной, ответственные ведомства держат ситуацию и безопасность горожан на особом контроле.

Однако надо полагать, что опасность все-таки существует. Ведь в Орле существует частный жилой сектор, в котором наверняка содержатся свиньи. Кроме того, в Орле поступает продукция из свинины. В Корсаковском районе выставлено два поста, призванные пресечь попытки вывоза свинины и живых свиней за пределы района. Но это отнюдь не гарантия того, что местные жители не найдут другие пути вывоза.

Напомним, по условиям карантина жители обязаны сдать всех свиней и поросят, а также всю продукцию из свинины властям для последующего уничтожения. Взамен им обещают выплатить денежную компенсацию. Однако практика прошлых лет показывает, что селяне неохотно исполняют эти правила, предпочитая тайком продать потенциально опасный товар.

ИА «Орелград»