Под Орлом завели дело за отказ явиться в администрацию

К административной ответственности привлечено ФГУП «Орловское».

В Орловском районе мировой суд рассмотрел дело, возбужденное в отношении федерального предприятия «Орловское», признал его виновным и привлек к административной ответственности в виде предупреждения. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, сотрудники которого и передали в суд административные материалы.

Как пояснили в этом ведомстве, поводом для возбуждения административного дела стали действия самого предприятия, точнее, его представителя. Дело в том, что в отношении «Орловского» была организована плановая выездная проверка. Для ее проведения требовались документы.

Кроме того, инспектор планировал осмотреть земельные участки предприятия. Для этого было необходимо присутствие официального представителя «Орловского». По версии ТУ Россельхознадзора, уведомление было направлено по всем правилам.

«В связи с этим представителю юридического лица необходимо было явиться в здание администрации Сабуровского сельского поселения Орловского района, — пояснили в ведомстве. — Представитель ФГУП «Орловское» на осмотр не явился, о невозможности явки управление не уведомил».

Что касается запрошенных документов, то они тоже не были предоставлены. Речь идет о документах, подтверждающих «проведение агротехнических и иных мероприятиях на земельных участках сельскохозяйственного назначения».

ИА «Орелград»