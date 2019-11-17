Под Орлом нашли горы куриного помета

Отходы производства захламили поле и снизили плодородие почвы.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, горы куриного помета были обнаружены в ходе внеплановой выездной проверки в Урицком районе. Отходами жизнедеятельности был завален участок площадью 2,3 га на территории Луначарского сельского поселения. В ходе проверки было установлено, что помет на поле привозили с местной птицефабрики.

Она входит в структуру АО «АПК «Орловская нива». Этому предприятию Россельхознадор предписал «убрать горы куриного помета с земель сельхозназначения и восстановить плодородие». По данным контролирующего ведомства, помет в нарушение технологии вывозился на поле с 15 декабря 2018 года по 31 июля 2019 года.

Специалисты отобрали образцы почвы, которые были исследованы в лаборатории. Эксперты выявили в них превышение содержания опасных веществ, что «свидетельствует об ухудшении качественного состояния почвы».

На «Орловскую Ниву» завели административное дело. Решением Урицкого районного суда предприятие было оштрафовано на 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»