Под Орлом нашли горы куриного помета

17.11.2019 | 13:15 Новости, Общество

Отходы производства захламили поле и снизили плодородие почвы.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, горы куриного помета были обнаружены в ходе внеплановой выездной проверки в Урицком районе. Отходами жизнедеятельности был завален участок площадью 2,3 га на территории Луначарского сельского поселения. В ходе проверки было установлено, что помет на поле привозили с местной птицефабрики.

Она входит в структуру АО «АПК «Орловская нива». Этому предприятию Россельхознадор предписал «убрать горы куриного помета с земель сельхозназначения и восстановить плодородие». По данным контролирующего ведомства, помет в нарушение технологии вывозился на поле с 15 декабря 2018 года по 31 июля 2019 года.

Специалисты отобрали образцы почвы, которые были исследованы в лаборатории. Эксперты выявили в них превышение содержания опасных веществ, что «свидетельствует об ухудшении качественного состояния почвы».

На «Орловскую Ниву» завели административное дело. Решением Урицкого районного суда предприятие было оштрафовано на 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования