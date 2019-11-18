В Орловской области водители 310 000 раз превысили скорость

Ситуацию на дорогах обсудили на заседании круглого стола при облсовете

Как сообщили в пресс-службе Орловского областного Совета народных депутатов, в преддверии дня памяти жертв ДТП комитет по законодательству и управление ГИБДД провели круглый стол на тему «Стратегия развития и совершенствования системы безопасности дорожного движения в Орловской области».

Главный орловский гаишник Александр Коршунов напомнил, что в регионе стоит задача – к 2024 году снизить число погибших в авариях до 22 человек в год. По мнению Коршунова, помочь должны приборы фото- и видеофиксации: там, где они установлены, ДТП практически отсутствуют. Кроме того, глава УГИБДД призвал оснастить районные больницы реанимобилями, которые могут спасать пострадавших до транспортировки в больницу.

За 10 месяцев 2019 года гаишники пресекли 470,6 тыс. нарушений ПДД, из которых 310,3 тыс. пришлись на превышение установленной скорости движения.

«Надеюсь, что наша главная цель — сведение пострадавших при ДТП к нулю — будет достигнута как можно скорее, — сказала глава профильного комитета облсовета Лариса Удалова. — Но для этого нужно очень потрудиться и не только сотрудникам ГИБДД, скорой помощи и представителям власти, но автолюбителям и пешеходам».

ИА «Орелград»