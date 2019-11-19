Останки орловских красноармейцев нашли в Польше

Поисковики ищут родственников погибших

Польский Институт национальной памяти обнаружил останки 14 военнопленных красноармейцев в Новы-Двур-Мазовецки. Среди них есть уроженцы Орловской области, сообщил журнал «Военная Археология».

Погибшие были узниками лагеря военнопленных Stalag IB. После смерти их похоронили в индивидуальных могилах. Перезахоронение состоится 28 ноября в 12:00 на кладбище в Варшаве.

Вот данные орловцев, тела которых обнаружили в Польше:

Ломакин Илларион Емельянович, рожд. 23.03.1901

Место рождения Орловская обл., Лутово

Дата пленения 19.09.1941

Место пленения — Чернигов

Лагерь шталаг I B

Лагерный номер 22220

Погиб в плену 16.05.1942

Воинское звание красноармеец / рядовой

Яцков Никита Филиппович, рожд. 10.11.1904

Место рождения Орловская обл.

Дата пленения 09.09.1941

Место пленения Новгород

Лагерь шталаг I B

Лагерный номер 22176

Погиб в плену 30.01.1942

Воинское звание красноармеец / рядовой

Первичное место захоронения Хоенштайн

Орловцев попросили обратить внимание на списки – возможно, среди них есть родные. Тех, кто что-то знает о погибших, просят позвонить или написать в редакцию журнала. Телефон +7(985)636-97-07, электронная почта milarch@mail.ru.

ИА «Орелград»