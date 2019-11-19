Останки орловских красноармейцев нашли в Польше

Поисковики ищут родственников погибших
Польский Институт национальной памяти обнаружил останки 14 военнопленных красноармейцев в Новы-Двур-Мазовецки. Среди них есть уроженцы Орловской области, сообщил журнал «Военная Археология».
Погибшие были узниками лагеря военнопленных Stalag IB. После смерти их похоронили в индивидуальных могилах. Перезахоронение состоится 28 ноября в 12:00 на кладбище в Варшаве.
Вот данные орловцев, тела которых обнаружили в Польше:
Ломакин Илларион Емельянович, рожд. 23.03.1901
Место рождения Орловская обл., Лутово
Дата пленения 19.09.1941
Место пленения — Чернигов
Лагерь шталаг I B
Лагерный номер 22220
Погиб в плену 16.05.1942
Воинское звание красноармеец / рядовой
Яцков Никита Филиппович, рожд. 10.11.1904
Место рождения Орловская обл.
Дата пленения 09.09.1941
Место пленения Новгород
Лагерь шталаг I B
Лагерный номер 22176
Погиб в плену 30.01.1942
Воинское звание красноармеец / рядовой
Первичное место захоронения Хоенштайн
Орловцев попросили обратить внимание на списки – возможно, среди них есть родные. Тех, кто что-то знает о погибших, просят позвонить или написать в редакцию журнала. Телефон +7(985)636-97-07, электронная почта milarch@mail.ru.
ИА «Орелград»