Мэрия Орла дала подрядчику 10 дней

20.11.2019 | 10:12 Новости, Общество

ООО «МонолитСтрой» может не доработать до конца муниципального контракта

УКХ Орла дало компании «МонолитСтрой» 10 дней на устранение недостатков, допущенных при ремонте ул. 60-летия Октября. Об этом заявил и.о. начальника управления Дмитрий Фролов на планерке в мэрии.

Работы должны были завершиться еще 31 октября. Власти надеются, что до разрыва контракта не дойдет. Подрядчику осталось уложить 200 кв. м плитки на тротуары, установить 30 п. м поребрика, устранить мелкие недочеты и убрать строительный мусор.

До того как уведомить «МонолитСтрой» о расторжении контракта, УКХ выписывало компании предписания и штрафовало.

Ремонт тротуаров на Комсомольской и Московской доделан на 99%, ремонт улицы Пушкина готовится к сдаче. Все работы должны завершиться сегодня, 20 ноября, но власти разрешат подрядчикам отклониться от сроков на 2-3 дня.

ИА «Орелград»

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