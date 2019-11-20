В Орле за решеткой выдали необычные сертификаты

Мероприятие по вручению сертификатов прошло в исправительной колонии №6.

Как сообщили в управлении ФСИН России по Орловской области, в Шаховской женской исправительной колонии №6 впервые прошла церемония вручения сертификатов участникам программы социально-психологической работы с осужденными. Это ведомственная программа, которая стартовала в апреле прошлого года и пока еще проходит апробацию Сертификаты были вручены первому выпуску.

Как пояснили в УФСИН, программа направлена на работу с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость. По статистике, в Шаховской женской колонии 60 процентов осужденных были наказаны судом за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных препаратов.

Кстати, в этой колонии отбывают наказание те, кто впервые осужден к лишению свободы. Ведомственная программа социально-психологической работы призвана помочь им вернуться к нормальной жизни. В ее реализации принимают участие сотрудники медицинской, воспитательной и психологической служб ИК-6, специалисты областного наркологического диспансера, а также представители общественных и религиозных организаций.

«Мероприятия программы предусматривали подготовку осужденных к освобождению и выработку конкретных рекомендаций, направленных на формирование у них установок к отказу от употребления алкоголя и наркотических средств, профилактику совершения новых преступлений, — рассказали в пресс-службе управления ФСИН. — Основными задачами программы являлись личностный рост и выявление факторов, которые привели к потреблению наркотиков и алкоголя, осознание связи между употреблением наркотиков и алкоголя и возникновением проблем».

Сообщается, что участницы получали эмоциональную поддержку людей, «от которых оценка выбора является значимой, что в итоге приводит к ощущению собственной ценности». Что касается врученных сертификатов, то они подтверждают прохождение курса социально-психологической работы. Возможно, эти документы помогут осужденным после освобождения из колонии.

ИА «Орелград»