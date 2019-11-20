В Орловской области свиньи вытеснили коров

Сельхозорганизации сделали ставку на свиноводство.

В сельхозорганизациях Орловской области по состоянию на 1 ноября 2019 года стадо крупного рогатого скота составило 147,1 тысячи голов, что на 5 процентов меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Такие данные приводит Орелстат. В регионе насчитывается всего лишь 30,6 тысячи коров, что на 0,4 процента уступает показателю прошлого года. Сразу на 18 процентов сократилось поголовье коз и овец, которых в области насчитывается 3,9 тысячи.

Плюсуют только две отрасли – свиноводство и птицеводство. Так, поголовье свиней в сельхозорганизациях региона по сравнению с прошлым годом выросло на 29 процентов и достигло 470,1 тысячи. Поголовье птицы увеличилось на 45 процентов и достигло 1,285 миллиона. Отметим, что рост поголовья свиней не прекратился даже из-за вспышек АЧС.

В регионе действует правительственное постановление, которое направлено на стимулирование альтернативных свиноводству видов деятельности. Например, господдержку могут получить фермеры, которые займутся разведением кроликов. Но, судя по данным статистики, ни африканская чума свиней, ни бюджетная поддержка не заставили орловских животноводов изменить курс.

Примечательно, но при снижении поголовья коров Орловская область каким-то образом наращивает показатели по производству молока. Например, в этом году хозяйства региона произвели 94,4 тысячи тонн молока, что на 3 процента превышает уровень прошлого года, хотя коров год назад в области было больше.

ИА «Орелград»