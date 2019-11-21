Стало известно, как долго еще орловцам ждать хороших дорог

Областные власти отредактировали транспортную программу.



Правительство Орловской области утвердило в новой редакции государственную программу развития транспортной системы в регионе. В предыдущей редакции программа работала с января 2019 года. Документом изменен ряд параметров, а сделано это, как утверждается в постановлении, «в целях эффективного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда».

В частности, в новой редакции изложен пункт об ожидаемых результатах реализации госпрограммы. Согласно ему, чиновники считают, что к 2024 году в целом в Орловской области в нормативное состояние будет приведено 51,5 процента автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Еще выше прогнозируемый показатель для так называемой Орловской городской агломерации. С учетом разработки единой схемы транспортного обслуживания, в состав этой агломерации войдут территории Орла и Орловского района. Программой запланировано приведение в нормативное состояние 85,2процента дорог к 2024 году.

Кроме того, планируется ежегодное снижение доли автодорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 2,8 процента, ежегодный ремонт не менее 25 км дорог вне границ населенных пунктов и не менее 65 км дорог населенных пунктов, а также полная ликвидация к 2024 году «уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии».

Также планируется увеличение общей протяженности сети автодорог на 133 км – за счет строительства и реконструкции. Чиновники также обещают обеспечить через пять лет «равную доступность услуг общественного транспорта» и удовлетворить «спрос населения на автотранспортные перевозки по межмуниципальным маршрутам».

Добавим, что объем финансирования транспортной программы составит 27,7 миллиарда рублей.

ИА Орелград