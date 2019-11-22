В Москве очень низко оценили работу орловских чиновников

22.11.2019 | 10:13 Новости, Экономика

Орловская область получит самый маленький поощрительный грант.

Как сообщает издание «Коммерсант», регионам из федерального бюджета будут выделены поощрительные гранты. Они полагаются «за достижение в текущем году показателей деятельности органов исполнительной власти». Иными словами, чем эффективнее работают чиновники, тем больше денег получит регион.

Предполагаемые объемы грантовой поддержки уже известны. Орловская область в этом списке попала в число аутсайдеров. По сведениям «Коммерсанта», нашему региону планируется выделить всего лишь 40 миллионов рублей. Для сравнения, Воронежская область может получить из федерального бюджета грант в размере 1,197 миллиарда рублей, Липецкая область — 970,4 миллиона, Курская область — 918,6 миллиона рублей.

Справедливости ради отметим, что по 40 миллионов также получат Белгородская и Тамбовская области. Наш регион вместе с ними вошел в тройку аутсайдеров.

«Сумма траншей регионам определялась в ходе заседания профильной федеральной трехсторонней комиссией, — пишет «Коммерсант». — Теперь эти суммы должны будут утверждаться подзаконным актом правительства РФ. Общая сумма грантов на 71 субъект РФ может составить около 50 миллиардов рублей».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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