В Орле накрутили голоса за преображение города

Депутаты горсовета признали факт накрутки голосов за ремонт определенных общественных территорий.

Зампред горсовета Владимир Негин отметил, что орловцы, честно голосовавшие за преображение своих районов, пострадать не должны.

«Горе-активисты оказали «медвежью услугу» и просто свели на «нет» легитимность этого голосования. Полностью поддерживаю решение администрации о включении всех 19 территорий в рейтинговое голосование. Пусть победит сильнейший», — добавил депутат.

Администрация Орла планирует использовать для голосования портал госуслуг, чтобы исключить факт махинаций.

Напомним, общественное обсуждение по выбору территорий проходило на сайте администрации Орла. Во втором этапе голосования выяснилось, что 14 общественных территорий набрали лишь 1 % по итогам первого этапа. Как выяснилось позже, интернет-пользователям предлагали голосовать за «определенные» общественные территории за определенную плату.

«Очевидно, что эти результаты не этичны. Таким образом, итоги второго этапа не смогли признать объективными. В этой связи, было принято решение включить в рейтинговое голосование все 19 общественных территории», — отмечает пресс-служба горсовета.

ИА «Орелград»