В Орле нашли способ избавить город от юных хулиганов

Городские власти решили ударить по хулиганству… хоккеем.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, члены комитета по образованию, культуре и социальной политике обсудили проблему подростковой преступности в областной столице. Было отмечено, что в этом году она пошла в рост. По официальным данным, за 9 месяцев 2019 в Орле несовершеннолетние совершили 27 преступлений.

«На заседании комитета сразу после этой тревожной статистики перешли к планам, которые помогут занять молодежь наступающей зимой, — пояснили в горсовете. — Представители администрации рассказали депутатам о подготовке спортивной базы города к холодному сезону».

Иными словами, ударить по юным правонарушителям решили спортом. Власти планируют залить хоккейные корты и организовать лыжные трассы. По их мнению, это может привлечь молодежь и отвлечь ее от «хулиганства».

Сообщается, что в Советском районе ледовые площадки будут залиты на базе школ №№ 15,19 и 39, в Заводском — у школ №№ 10, 16, 17, 25 и 26, а также во дворах многоквартирных домов. Лыжные трассы проложат в лесопарке Лужки и спорткомплексе «Южный».

«В Железнодорожном районе будет два хоккейных корта: ул. Советская, 29, ул. Привокзальная, 8, — пояснили в городско парламенте. — Ледовые площадки подготовят так же у школ № 31 и 35. Лыжную трассу проложат в Семинарском парке».

В Северном районе «искусственный» лед появится во дворах по ул. Маринченко, 9 Б, Московское шоссе, 163, 166, Бурова, 30, Кузнецова, 2. Лыжные трассы по традиции проложат в Медведевском лесу.

ИА «Орелград»