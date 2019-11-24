Орловец сбил женщину и обвинил ее в том, что она сама бросилась под колеса

В Орле суд рассмотрел дело о наезде на пешехода.

Как сообщает Заводской районный суд города Орла, уголовное дело было возбуждено на местного жителя. Его признали виновным по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Было установлено, что в июле 2018 года он на автомобиле «Мицубиси» в районе Центрального рынка совершил наезд на пешехода – женщину, которая в результате ДТП получила тяжелые травмы. По версии следствия и суда, водитель не был внимателен к дорожной обстановке и ее изменениям. Он «проявил преступную небрежность, совершил поворот налево относительно направления движения автомобиля, не обратил внимания на то, что по проезжей части автодороги следует пешеход».

Однако подсудимый свою вину не признал. С его слов, все произошло совсем не так. Он рассказал суду, что в тот день выезжал на своей машине с рынка. Был внимателен настолько, что «перед выездом из проулка посмотрел по сторонам и начал движение».

По его версии, проехав полтора-два метра, он увидел женщину, которая «уперлась в его автомобиль и упала». Это произошло примерно на осевой линии дороги. Наезд на нее он не совершал.

Однако представленных в суде доказательств хватило для вынесения обвинительного приговора. Водителя наказали ограничением свободы на 2 года и двухлетним же лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

«Кроме того судом в полном объеме удовлетворены исковые требования потерпевшей и взыскан моральный вред в размере 300 тысяч рублей, — добавили в Заводском райсуде. — В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в Орловский областной суд».

ИА «Орелград»