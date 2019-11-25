Назван средний банковский вклад жителей Орловской области

В национальном рейтинге наш регион занял далекое 39-е место.

Средний размер банковского вклада россиян составляет 200 тысяч рублей. Общий прирост банковских вкладов в РФ в период с первого октября 2018 года по первое октября 2019-го увеличился на 9 процентов или 2,4 триллиона рублей. Такие данные со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками РИА Новости, приводит «Российская газета».

«Первая в списке — Москва (822 тысячи рублей), — пишет издание правительства РФ. — Второе место в рейтинге осталось за Санкт-Петербургом (420,6 тысячи рублей). Тройку лидеров замкнула Магаданская область с показателем в 317,8 тысячи рублей».

Орловская область в национальном рейтинге заняла лишь 39-е место. По подсчетам аналитиков, средний размер банковского вклада в нашем регионе составляет 122 тысячи рублей. За последние три года показатель вырос примерно на 34 процента.

Соотношение среднедушевых депозитов и доходов в Орловской области составляет 4,89. Для сравнения, в Москве данный показатель равен 11,87. Доля валютных депозитов в Орловской области составляет 6,8 процента, то есть жители нашего региона предпочитают хранить сбережения в рублях.

Добавим, что на фоне некоторых регионов Орловская область выглядит не бедной. Так, самые скромные вклады аналитики обнаружили в Дагестане – всего 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей) и Чечне (8,5 тысячи рублей).

ИА «Орелград»