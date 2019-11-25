В колонии под Орлом заключенным платили за свидания

25.11.2019 | 12:10 Новости

Нарушения законодательства в режимном учреждении вскрыла прокуратура.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, речь идет об исправительной колонии общего режима, расположенной в Урицком районе. Проверку там провели сотрудники прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Нарушения были выявлены при оплате труда осужденных.

«Установлено, что в нарушение положений ст. 105 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденным необоснованно начислялась и выплачивалась заработная плата за дни, когда они находились на длительном свидании, — говорится в официальном сообщении прокуратуры региона. — Всего 106 осужденным необоснованно выплачено более 88 тысячи рублей».

Итогом проверки стало внесение представления в адрес начальника колонии. Оно было рассмотрено, после чего виновные понесли наказание. Сообщается, что к дисциплинарной ответственности были привлечены 4 сотрудника учреждения. Кстати, указанную сумму, излишне выплаченную осужденным, взыщут именно с них.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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