В колонии под Орлом заключенным платили за свидания

Нарушения законодательства в режимном учреждении вскрыла прокуратура.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, речь идет об исправительной колонии общего режима, расположенной в Урицком районе. Проверку там провели сотрудники прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Нарушения были выявлены при оплате труда осужденных.

«Установлено, что в нарушение положений ст. 105 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденным необоснованно начислялась и выплачивалась заработная плата за дни, когда они находились на длительном свидании, — говорится в официальном сообщении прокуратуры региона. — Всего 106 осужденным необоснованно выплачено более 88 тысячи рублей».

Итогом проверки стало внесение представления в адрес начальника колонии. Оно было рассмотрено, после чего виновные понесли наказание. Сообщается, что к дисциплинарной ответственности были привлечены 4 сотрудника учреждения. Кстати, указанную сумму, излишне выплаченную осужденным, взыщут именно с них.

ИА «Орелград»