В Орле инвалид-колясочник зарезал любовницу и не смог спрятать труп

Да, в тюрьмах доступная среда для осужденных-инвалидов есть.

В Орловском областном суде рассматривали необычное дело в отношении орловца, зарезавшего свою любовницу. Стоит отметить, что мужчина – инвалид-колясочник.

В материалах дела сообщается, что подсудимый вместе со своей подругой в квартире распивали спиртные напитки. В какой-то момент мужчина потерял из вида свой мобильный телефон и решил, что его украла девушка. Пострадавшая кражу отрицала, чем сильно разозлила мужчину.

«Он подъехал к ней, схватил ее левой рукой за шею, после чего удерживая в таком положении, достал правой рукой из своего кресла-каталки нож и, удерживая ее одной рукой за шею, нанес ей примерно три удара клинком ножа в область лица, а затем еще несколько ударов клинком ножа в область шеи, груди и живота», — пишет пресс-служба облсуда.

Между нападавшим и жертвой в какой-то момент завязался разговор.

«Ты отсюда никуда не уйдешь», — приводят слова убийцы сотрудники пресс-службы.

Пострадавшая успела позвонить близкому другу и сказать, что ей «режут горло и тыкают ножом». Уточняется, что убийца, понимая, что на коляске не сможет избавиться от трупа, решил позвонить знакомым и попросить их помочь ему выкинуть тело. Друзья от просьбы разумно отказались. Утром в квартиру уже приехали полицейские.

Кстати, телефон убийцы, из-за которого он так вспылил, все время лежал нетронутым на комоде.

Приговор уже вступил в силу. У мужчины будет девять лет, чтобы испытать, как обустроена доступная среда в колони строгого режима.

ИА «Орелград»