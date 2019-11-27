Орловцев предупредили о ледяном дожде

Погода в Орловской области испортится из-за черноморского циклона.

Официальное предупреждение распространила администрация города Орла. Она в свою очередь ссылается на данные Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России. Прогноз довольно тревожный.

Специалисты считают, что с 28 по 29 ноября на территорию Центрального федерального округа со стороны Черного моря придет циклон. Двигаясь в северо-восточном направлении, он принесет с собой теплые атмосферные массы.

Температура атмосферного воздуха возрастет, что поспособствует выпадению небольшого – до 5 мм — количества осадков. Однако возникнет угроза возникновения гололедицы и так называемого ледяного дождя. В зону риска наряду с Орловщиной попали Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская, Курская, Рязанская, Тульская и Московская области. Специалисты предупреждают о рисках нарушения энергоснабжения и транспортного сообщения.

«При возникновении аварийных ситуаций и происшествий (чрезвычайных ситуаций) немедленно обращайтесь в экстренные службы (101, 102, 103, 104, 112), а также в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» по телефонам 43-22-12 и 43-37-35», — подчеркнули в администрации города Орла.

ИА «Орелград»