В Орловской области стартует процедура ЕГЭ

В регионе начинается прием заявлений на участие в экзамене.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и на сдачу единого государственного экзамена стартует 2 декабря. Подать заявление надо позднее 1 февраля 2020 года.

Отметим, что для регистрации на участие в ГИА и ЕГЭ в Орловской области отвели специальные места. Проще всего выпускникам – они могут подать заявление в своей же школе. То же самое касается учащихся профессиональных образовательных организаций.

Регистрацию выпускников прошлых лет будут осуществлять органы местного самоуправления по месту жительства, а точнее – районные и городские управления и отделы образования.

«Для участия в ГИА и ЕГЭ участнику необходимо подать заявление и согласие на обработку персональных данных, предъявив оригиналы и копии документов», — уточнили в ОРЦОКО.

В частности, потребуется документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и другие документы. Кстати, участники ЕГЭ могут и не давать согласие на обработку своих персональных данных.

В этом случае им следует подать заявление в государственную экзаменационную комиссию Орловской области с просьбой предоставить возможность прохождения ГИА без обработки персональных данных.

ИА «Орелград»