Телеканал «Первый Областной» появится на ОТР

В 7 утра и в 6 вечера на 9-ой кнопке мультиплекса.

Телеканал «Первый Областной»стал партнером Общественного Телевидения России. Каждый день в эфир будут выходить такие орловские программы, как «Актуальное интервью», «Культурное обозрение», «Пролайф», «Персона» и др. Они будут транслироваться на 9-й кнопке мультиплекса каждый день с 7 до 8 и с 18 до 19.

По словам заместителя генерального директора телеканала Андрея Жукова, «Первый Областной» в 2020 году ждет кардинальное обновление: больше программ, интересных проектов, качество эфира будет выше.

«Московские коллеги посчитали, что наш формат и качество программ соответствуют федеральным стандартам, что, конечно, приятно. Но вместе с тем мы чувствуем и ответственность перед зрителями и учредителями, это нас серьезно стимулирует к дальнейшему развитию. А развиваться есть куда!», — отметил Жуков.

Уточняется, что в 2020 году на телеканале орловцы увидят больше прямых включений. В базе появилось отличное стриминговое оборудование, которое позволит выходить в прямой эфир из любой точки региона. Обновление также затронет сайт телеканала и аккаунты в социальных сетях.

ИА «Орелград»