В Ливнах неожиданно решили повысить плату за детсад

29.11.2019 | 11:00 Новости, Общество

Власти города очень оперативно приняли постановление.

Постановление о повышении плату за детсад 27 ноября подписал глава города Ливны Сергей Трубицин. Действовать оно начнет уже с 1 декабря 2019 года. Словом, времени на подготовку ливенским мамам и папам фактически не дали. Впрочем, повышение расценок будет не очень значительным, но оно точно произойдет.

Согласно постановлению с 1 декабря ежемесячная родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях города Ливны возрастет с 1753 до 1800 рублей, в группах с круглосуточным пребыванием ребенка – с 1856 до 1900 рублей.

В администрации города отмечают, что новые расценки утверждены на основании специально проведенного отчета. Отметим, что и год назад плата за детсад в Ливнах была поднята с 1 декабря.

ИА «Орелград»

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