В Орле владельцев собак будут штрафовать за прогулки в парке

Накануне, 28 ноября, на сессии горсовета депутаты утвердили поправки в «Правила благоустройства и санитарного содержания».

Напомним, в первую очередь они касаются требований к содержанию и выгулу домашних животных.

В частности, теперь в Орле будет запрещено «неконтролируемое перемещение животных при пересечении проезжей части автодороги, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов и их дворах».

Собаководам предписано обеспечивать «уборку продуктов жизнедеятельности животного».

Кроме этого, с питомцами нельзя будет гулять на территориях образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, детских и спортивных площадок, кладбищ, пляжей и точек общепита.

Стоит отметить, что по мнению депутатов, на улицах областного центра на орловцев нападают именно домашние животные. О бездомных собаках упоминать не стали.

ИА «Орелград»