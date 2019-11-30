Электрические системы «под ключ»

Жилые дома, офисные здания, торговые центры и даже складские помещения – все это может эффективно функционировать только при помощи электрических систем. Абсолютное большинство помещений сегодня оборудованы системами сигнализации, связи, компьютерных сетей и видеонаблюдения. Установкой всего вышеперечисленного в Москве занимается компания «Электросервисмонтаж». Профиль компании — электромонтажные работы самой разной сложности.

Общество с ограниченной ответственностью оказывает около 20 видов услуг – от энергетических обследований и установки систем электроснабжения до проектов, что называется, «под ключ». Компания работает на рынке более 23 лет – с 1996 года. И имеет все необходимые лицензии на осуществление профессиональной деятельности.

В перечень услуг «Электросервисмонтажа» входит проектирование, монтаж, пусконаладка и обслуживание систем:

— автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией;

— охранной сигнализации;

— связи (мини-АТС, диспетчерские, селекторные пульты, переговорные устройства);

— локальных компьютерных сетей;

— контроля и управления доступом;

— телевидеонаблюдения;

— а также производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Кроме того, компания радует своих клиентов приятными ценами. Так, например, монтаж уличной роботизированной камеры на кронштейне обойдется вам в 1913 рублей. Также на данный момент на предприятии действуют несколько акций. При заказе монтажа АСПС услуги по разработке проекта предоставляются бесплатно. А при монтаже системы электроснабжения технические замеры идут в подарок. Помимо этого, бесплатные замеры можно получить при заказе сварки оптоволоконного кабеля, а при монтаже структурированной кабельной сети отчет о соответствии категории – в подарок.

За годы работы у ООО «Электросервисмонтаж» накопилась внушительная база постоянных клиентов. В этом списке Федеральное Собрание Российской Федерации, Управление Делами Президента Российской Федерации, компания М-Видео и другие известные управленческие и коммерческие бренды.

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