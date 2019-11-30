Строители рассказали, как подобрать товарный бетон

Не существует строительных работ, при которых не использовался бы бетон. Материал «участвует» в заливке фундамента и возведении каркаса, устройстве полов и даже строительстве взлетно-посадочных полос. В зависимости от ситуации кто-то изготавливает его непосредственно на месте, а кто-то предпочитает покупать готовую бетонную смесь, или так называемый товарный бетон.

Производство и продажа бетона – центральное направление деятельности компании «Муром-Бетон». Предприятие предлагает материал стоимостью от 2 800 рублей за куб. Заказать бетон может как крупная строительная компания (в промышленных масштабах), так и частное лицо, например, для жилищного строительства.

Так что же такое товарный бетон? Это смесь цемента, песка, щебня, изготовленная в заводских условиях. Составляющие смешиваются в специальных пропорциях, образуя сухую строительную смесь, которую перед использованием заливают водой.

По нормативам, товарный бетон обозначается маркой бетона и классом. Например, бетон марки М300, класса B22.5. Марка бетона обозначает технологию его производства, а класс показывает его качественные характеристики.

— Высококвалифицированные специалисты нашей компании всегда готовы помочь выбрать необходимую марку бетона, рассчитать стоимость бетона за куб и проконсультировать по всем интересующим вопросам. Мы предлагаем купить бетон с доставкой на максимально выгодных условиях. Доставка бетона возможна миксером или бетононасосом, — говорится на сайте компании. Цены на товары и услуги рассчитываются в индивидуальном порядке.

Помимо бетона, «Муром» реализует цементный раствор, железобетонные изделия, щебень и строительный песок. А также компания предоставляет в аренду специализированную технику.

Для заказа нужно позвонить по телефонам +7 (49234) 3-35-02, +7 (909) 274-87-83, +7 (920) 908-88-40 или направить запрос по электронной почте info@murombeton.ru. Товар обещают доставить в течение суток после оформления заявки. Для удобства клиента на сайте компании имеется специальная памятка, в которой указаны пункты по выбору необходимого материала.

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