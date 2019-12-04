В Орле задержали участников массовой драки со стрельбой

4.12.2019 | 12:30 Новости, Происшествия

Пятеро – в полиции, один – в больнице.  

Инцидент произошел накануне, 3 декабря, в Заводском районе областного центра. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, конфликт произошел между двумя компаниями после «чрезмерного употребления алкогольных напитков».

Сообщается, что около четырех часов утра трое орловцев прогуливались по улице Черкасской.

«Встретив аналогичную группу «отдыхающих» лиц, граждане посчитали необходимым вступить в словесную перепалку. В тот момент, когда спор перешел в применение физической силы оказалось, что у одного из мужчин есть газовый пистолет, который и был вскоре использован против оппонентов», — сообщает ведомство.

Развитие потасовки пресекли сотрудники Росгвардии. Они передали пятерых мужчин полицейским. Ещё одного орловца госпитализировали в больницу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2019 год

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