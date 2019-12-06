В Орловской области животных разделят по статусу редкости

В регионе будет действовать специальная комиссия.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области издал приказ о работе комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и растительного мира региона. Одной из ее главных задач станет подготовка заключения о внесении редких животных и растений в региональную Красную книгу и об исключении из нее.

Задачами комиссии также станет разработка мер по охране и восстановлению редких популяций, по определению категории статуса редкости видов, подвидов и популяций, по переводу из одной категории статуса редкости в другую.

Кроме того, на комиссию возложены полномочия по определению структуры Красной книги Орловской области, правилам составления ее листов и подготовке ее рукописи к изданию, включая необходимый иллюстративный и картографический материал.

К своей работе комиссия вправе привлекать сотрудников научных учреждений и организаций, чиновников, общественные организации и даже простых граждан, которые могут помочь решить вопросы с исчезающими растениями и животными.

ИА «Орелград»