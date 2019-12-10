Драка орловских маршрутчиков попала на видео

Вероятно, водители не поделили пассажиров.

Пассажиры маршрутки №14 выложили видеозапись драки двух водителей в одну из орловских групп в социальной сети «ВКонтакте».

Вероятной причиной конфликта очевидцы называют борьбу за пассажиров. Предполагается, что второй водитель из маршрутки №354.

Известно, что по факту драки сотрудники полиции уже проводят проверку.

«Люди озверели,думаю это всё от бедности»,

«Транспортный бардак и пассажирам, и перевозчикам мотает нервы»,

«То ли еще будет…»,

«Ну когда уже проезд сделают по 50 рублей«, — написали в комментариях к посту орловцы (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

ИА «Орелград»