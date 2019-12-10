Драка орловских маршрутчиков попала на видео

Вероятно, водители не поделили пассажиров.
Пассажиры маршрутки №14 выложили видеозапись драки двух водителей в одну из орловских групп в социальной сети «ВКонтакте».
Вероятной причиной конфликта очевидцы называют борьбу за пассажиров. Предполагается, что второй водитель из маршрутки №354.
Известно, что по факту драки сотрудники полиции уже проводят проверку.
«Люди озверели,думаю это всё от бедности»,
«Транспортный бардак и пассажирам, и перевозчикам мотает нервы»,
«То ли еще будет…»,
«Ну когда уже проезд сделают по 50 рублей«, — написали в комментариях к посту орловцы (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
ИА «Орелград»