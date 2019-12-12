Под Орлом директору Дома культуры дали 5 лет колонии

Женщина присвоила относительно небольшую сумму и раскаялась.

Как сообщает Хотынецкий районный суд, уголовное дело было возбуждено по статье 160 УК РФ (хищение чужого имущество, вверенное виновному, с использованием своего служебного положения).

На скамье подсудимых оказалась местная жительница, которая еще недавно была директором муниципального казенного учреждения культуры «Знаменский Дом культуры».

Ее обвинили в присвоении бюджетных средств. По версии следствия и суда, в период с июня 2017 года по март 2018 года она похитила около 164 тысяч рублей. В орловских судах не раз рассматривались дела о хищениях гораздо более крупных сумм, но сложно припомнить, чтобы вынесенный по таким делам приговор был столь суров.

Несмотря на раскаяние, директору Дома культуры назначили наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы. В суде это объяснили тем, что женщина действовала « умышленно из корыстных побуждений с целью личного обогащения, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества».

Приговор был оглашен 11 декабря и еще не вступил в законную силу. Осужденная наверняка подаст апелляционную жалобу. Возможно, облсуд изменит решение суда первой инстанции.

ИА «Орелград»