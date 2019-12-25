Уроженец Латвии избил своего отца под Орлом

25.12.2019 | 13:57 Новости, Общество

Уголовное дело о побоях было рассмотрено в Нарышкино.

Как сообщили в Урицком районном суде, местный житель оказался на скамье подсудимых по обвинению в совершении сразу двух преступлений. В суде подчеркнули, что молодой человек является уроженцем Латвии. Он нигде не работал, а жил на социальное пособие. Его ему выплачивали из бюджета за проживание в зоне с особым льготным социально-экономическим статусом, то есть в селе, пострадавшем вследствие катастрофы на ЧАЭС.

Как установил суд, минувшим летом мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, деревянной рейкой избил своего отца. Последнему пришлось долго лечиться. В ходе расследования этого преступления выяснилось, что мужчина получает пособие незаконно, так как реально в загрязненном селе не проживает уже более 10 месяцев.

Поскольку он не сообщил в компетентные органы о смене места жительства, его признали виновным в мошенничестве. По совокупности преступлений уроженец Латвии получил 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Суд обязал осужденного в течение испытательного срока не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор, и дважды в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган.

Обвинительный приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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