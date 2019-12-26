Под Орлом изъяли нелегальную красную икру

Икрой без сопроводительных документов торговал ИП.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, контроль за оборотом красной зернистой икры был усилен в преддверии Нового года. В этом инспекторам помогает электронная система «Меркурий», которая позволяет отслеживать передвижение легального товара. Кроме того, сотрудники ведомства проводят плановые рейды.

Во время одного из таких выездов в райцентре Кромы был установлен факт торговли форелью и красной икрой без ветеринарно-сопроводительных документов. Сообщается, что продукцией с машины торговал индивидуальный предприниматель.

«По маркировке, указанной на коробках с рыбой, инспекторы установили изготовителя — ООО «Форель Ладоги» (Республика Карелия) и дату выработки — 18.12.2019, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — Однако анализ ФГИС «Меркурий» показал, что вся выработанная 18.12.2019 предприятием продукция (6017,78кг) была реализована в ООО «АСТО» (г. Санкт-Петербург) и в Орловскую область не отгружалась».

Что касается икры, то она была расфасована в полимерные банки емкостью по 500 гр. На них не было маркировки производителя с указанием сроков годности и условий хранения. Продукцию признали потенциально опасной. Всего и ИП было изъято более 72 кг форели и 2 кг красной икры. За нарушение предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«Обращаем внимание потребителей на сезонный рост мошеннической активности при реализации рыбного деликатеса, в том числе через интернет, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Необходимо помнить, что вся животноводческая продукция должна сопровождаться ветеринарными документами, подтверждающими ее качество и безопасность. Не стоит покупать икру в банках без маркировки, а также в местах несанкционированной торговли».

ИА «Орелград»