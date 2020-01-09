В Орле за праздники поймали 50 пьяных водителей

Почти половина отказалась проходить освидетельствование

С 1 по 7 января сотрудники УГИБДД по Орловской области поймали 51 водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

19 человек отказались проходить тест на алкоголь при наличии признаков опьянения. У 26 опьянение подтвердилось, ещё шестеро попались повторно.

Сотрудники ГИБДД дежурили на дорогах на протяжении всех праздничных дней, подчеркнули в ведомстве. 1 и 7 января на дороги вышли дополнительные наряды ДПС.

«Патрулирование проводится в местах массового скопления людей – на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»