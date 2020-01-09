В Орле за праздники поймали 50 пьяных водителей

9.1.2020 | 11:24 Новости, Общество

Почти половина отказалась проходить освидетельствование

С 1 по 7 января сотрудники УГИБДД по Орловской области поймали 51 водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

19 человек отказались проходить тест на алкоголь при наличии признаков опьянения. У 26 опьянение подтвердилось, ещё шестеро попались повторно.

Сотрудники ГИБДД дежурили на дорогах на протяжении всех праздничных дней, подчеркнули в ведомстве. 1 и 7 января на дороги вышли дополнительные наряды ДПС.

«Патрулирование проводится в местах массового скопления людей – на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций», — указано в сообщении.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования