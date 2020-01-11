Трое погибли в ДТП с микроавтобусом под Орлом

Есть пострадавшие, но их точное количество неизвестно

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Трагедия случилась 11 января в 10:40 в Кромском районе на трассе М-2 неподалеку от поселка Шахово. Микроавтобус «Мерседес» столкнулся с автомобилем «Рено Меган».

«Пока известно о трех погибших, еще несколько человек пострадали. Количество уточняется», — указано в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Первые кадры с места ДТП

ИА «Орелград»