Областные власти одобрили рост тарифов на свет

Электроэнергия в регионе подорожает с 1 июля 2020 года.

В Орловской области вступил в силу приказ регионального управления по тарифам и ценовой политике, изданный 27 декабря 2019 года. Этим документом установлены тарифы на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории региона. Новые цены установлены на период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Впрочем, орловцы могут не беспокоиться целых полгода. Рост тарифов на свет ожидает их с 1 июля. В первом полугодии цены останутся прежними, а именно: 3,84 рубля за киловатт в пределах социальной нормы потребления и 5,19 рубля – за ее пределами. Во втором полугодии базовый тариф будет поднят до 4 рублей за киловатт в пределах социальной нормы и до 5,45 рубля при ее превышении.

Кроме того, управление утвердило сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии на розничном рынке Орловской области. Здесь тоже не обошлось без изменений. Так, для тарифной группы потребителей «население» и приравненных к ней категорий потребителей во втором полугодии 2020 года сбытовая надбавка возрастет с 0,26851 до 0,33603 рубля за киловатт.

Этот приказ касается гарантирующего поставщика электрической энергии в регионе – компании «Орловский энергосбыт».

ИА «Орелград»