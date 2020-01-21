В Орловской области почистят Сосну

21.1.2020 | 9:08 Новости, Общество

Реабилитация реки пройдет в 2021 году

В 2021 году в Орловской области проведут экологическую реабилитацию участка реки Сосна в пгт. Колпна, сообщил и. о. зампреда правительства региона Денис Блохин.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Экология». Договоренность об очистке Сосны была достигнута в январе 2019 года с Минприроды РФ. Проект предусматривает «улучшение экологических условий проживания населения вблизи водного объекта».

Из федерального бюджета на реабилитацию Сосны выделено 41,6 млн рублей, еще 420 тысяч добавят из областной казны.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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