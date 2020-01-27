Директора Болховского интерната заподозрили в избиении инвалида

Прокуратура потребовала завести уголовное дело на Владимира Авилова.

В Болхове продолжает набирать обороты раскручивающийся скандал, связанный с Болховским интернатом. В последние годы это социальное учреждение не раз попадало в скандальную хронику. Например, оно «прославилось» на всю страну благодаря видео, на котором запечатлен лежащий на полу постоялец. Судя по ролику, на беспомощного мужчину никто не обращает внимания.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в интернате была проведена проверка. В результате был выявлен факт избиения одного из постояльцев дома-интерната. Причем в надзорном ведомстве считают, что сделал это директор – Владимир Авилов. Кстати, на прошлой неделе появилась информация, что он покинул свой пост.

Согласно версии, озвученной прокуратурой региона, еще в 2006 году Авилов, занимавший должность директора, в одном из помещений дома-интерната применил физическую силу в отношении постояльца — инвалида 1 группы.

«Правоохранительными органами района правовая оценка действиям Авилова как должностного лица до настоящего времени не дана, — заявили в надзорном ведомстве. — В этой связи и.о. прокурора Болховского района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынес постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании Авилова по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Материал проверки направлен в СУ СК России по Орловской области».

В случае признания вины Авилову грозит до 10 лет лишения свободы. В прокуратуре Орловской области подчеркнули, что проверка соблюдения законодательства в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов продолжается.

ИА «Орелград»