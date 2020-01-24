Источник сообщил об увольнении директора Болховского интерната после поножовщины

В приемной не подтвердили и не опровергли эту информацию

Директор скандально известного «Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов» Владимир Авилов покидает свой пост, сообщил источник «Орелграда». Учреждение прославилось на всю страну из-за видео, на котором запечатлен полуголый постоялец, лежащий на полу.

«Авилов покинет свой пост 31 января по собственному желанию», — сказал собеседник агентства.

В приемной директора не подтвердили и не опровергли информацию об уходе Авилова. «У меня нет таких документов. С утра директор был на рабочем месте, сейчас обеденный перерыв», — сказала собеседница агентства.

После публикации видео Следственный комитет начал проверку в интернате, но областные власти — губернатор Андрей Клычков и глава департамента социальной политики Ирина Гаврилина — поддержали Авилова и не стали увольнять его. Сам директор подал в суд на инвалида Владимира Рублева — постояльца, который снял полуголого старика на видео.

На этой неделе в интернате один из постояльцев напал на другого с ножом. Пострадавшего госпитализировали. В МВД проводят проверку по данному факту.

Владимир Авилов является председателем Болховского райсовета народных депутатов.

ИА «Орелград», фото: «Истоки»