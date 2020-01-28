Чиновники облздрава представили недостоверные данные о доходах

28.1.2020 | 9:26 Медицина, Новости

Сразу два служащий департамента здравоохранения получили наказания.

Как сообщает прокуратура Орловской области, два государственных служащих, работающих в региональном департаменте здравоохранения, были привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Их наказали за нарушение антикоррупционного законодательства.

Комиссия рассмотрела материалы прокурорской проверки. В ее ходе было установлено, что указанные госслужащие в своих справках указали недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Напомним, отчитываться о доходах и расходах чиновников обязывает федеральное законодательство. Заполнять следует справки установленной формы.

«Проверкой выявлены факты указания служащими в соответствующих справках неверных сумм полученных ими и их супругами доходов, а также неверных сведений о находящихся в собственности объектах недвижимого имущества», — уточнили в прокуратуре Орловской области.

Добавим, что по окончании проверки надзорное ведомство внесло представление первому заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области Вадиму Соколову. По результатам его рассмотрения и было проведено заседание комиссии, которое привело к наказанию чиновников.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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