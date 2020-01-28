В Орле из аптеки изъяли полсотни препаратов

Лекарства предназначались для ветеринарного применения.

Арбитражный суд Орловской области признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденных приказом Минсельхоза России. ИП не только наказали штрафом. По решению суда у него будут изъяты и уничтожены 52 единицы недоброкачественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, такое решение было вынесено по мотивам проверки, проведенной в ветеринарной аптеке в городе Орле. Она принадлежит вышеуказанному ИП. Именно в ней и были выявлены «множественные нарушения правил хранения лекарственных средств»

Проверка была плановой, ее провели в рамках лицензионного контроля фармацевтической деятельности. В аптеке инспекторы обнаружили в реализации препараты с истекшим сроком годности, которые были признаны недоброкачественными.

Кроме того, претензии возникли к оборудованию и условиям хранения лекарств. Например, холодильник, используемый для хранения термолабильных лекарственных препаратов, не был оснащен поверенным термометром и другое.

ИА «Орелград»