В Орле из аптеки изъяли полсотни препаратов

28.1.2020 | 7:40 Новости, Общество

Лекарства предназначались для ветеринарного применения.

Арбитражный суд Орловской области признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения, утвержденных приказом Минсельхоза России. ИП не только наказали штрафом. По решению суда у него будут изъяты и уничтожены 52 единицы недоброкачественных лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, такое решение было вынесено по мотивам проверки, проведенной в ветеринарной аптеке в городе Орле. Она принадлежит вышеуказанному ИП. Именно в ней и были выявлены «множественные нарушения правил хранения лекарственных средств»

Проверка была плановой, ее провели в рамках лицензионного контроля фармацевтической деятельности. В аптеке инспекторы обнаружили в реализации препараты с истекшим сроком годности, которые были признаны недоброкачественными.

Кроме того, претензии возникли к оборудованию и условиям хранения лекарств. Например, холодильник, используемый для хранения термолабильных лекарственных препаратов, не был оснащен поверенным термометром и другое.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования