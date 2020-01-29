Эксперты рассказали об угрозе Орлу из-за биоотходов

Под Орлом суд на 90 суток закрыл опасное предприятие.

Второе за последние несколько дней опасное предприятие по решению суда временно приостановило свою деятельность. Как уже рассказывал «Орелград», ранее суд распорядился закрыть товарно-молочную ферму в Краснозоренском районе, где таинственным образом исчезли родовые последы.

Еще одно предприятие, представляющее угрозу не только для окружающей среды, но и для здоровья граждан, было найдено на территории Ливенского района. Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, внеплановая проверка прошла на молочно-товарной ферме одного из местных ООО.

Инспекторы установили, что на ней используется непригодное оборудование, при помощи которого пытаются хранить биологические отходы. По закону, такие отходы должны утилизироваться на специализированном заводе.

Однако в данном случае инспекторы установили, что «металлический контейнер имеет не плотно прилегающую крышку, видны следы вытекания трупной жидкости. Кроме того, ограждение площадки для сбора биологических отходов не способно в полном объеме обеспечить защиту от проникновения к ним посторонних лиц и бродячих животных».

Заключения ветврача об уборке, утилизации или уничтожении биологических отходов вообще не выдавались. Предприятие не смогло документально подтвердить, что места хранения биоотходов подвергались дезинфекции.

«Выявленные нарушения создают реальную угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний», — к такому выводу пришли специалисты.

По итогам проверки было заведено административное дело. Рассмотревший его суд и принял решение о приостановке деятельности фермы на 90 суток.

ИА «Орелград»