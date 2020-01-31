Депутаты задали вопросы начальнику УМВД

На прошедшей сессии областного совета начальник УМВД Юрий Савенков отчитался о работе за 2019 год.

Первый вопрос задал Виталий Рыбаков. Он поинтересовался расследованием дела АИЖК и его руководителя Сергея Кочергина. По мнению депутата, следователи недостаточно уделяют внимания возможным «помощникам» Кочергина, так как он один не смог бы потратить 200 миллионов. Рыбаков предложил взять себя на работу в полицию, если следователи не справляются. В целом работу полиции Рыбаков оценил на 6 по пятибалльной шкале.

Депутат Валентина Остроушко пошутила, что раньше комплименты Савенкову были ее прерогативой, теперь Рыбаков взялся за это дело. Остроушко спросила, доволен ли Савенков работой нового начальника УЭБиПК. Начальник УМВД отметил, что как руководитель недоволен работой всех и считает, что можно трудиться еще лучше.

Вице-спикер Сергей Потемкин поблагодарил УМВД за работу и отметил, что знает о службе в полиции не понаслышке, так как сам трудился в органах внутренних дел. Он добавил, что в городе стало безопасно: «Мы гуляем после 23:00 по городу спокойно».

Депутат Людмила Монина задалась вопросом о причине роста налоговых преступлений в крупном и особо крупном размерах. Савенков ответил, что так сложилось.

Фракция «Справедливой России» в лице Олега Копина попросила усилить работу по выписке предписаний местным властям об отсутствии тротуаров и заездных карманов. Депутат Денис Филипченков предложил расставлять полицию до пешеходных переходов, а не после, и выполнять профилактическую функцию, а не карательную.

ИА «Орелград»