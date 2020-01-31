Взрыв ацетона: вторая версия трагедии на заводе под Орлом

Напомним, погибли пять человек, еще трое пострадали

«Орелграду» стала известна вторая версия взрыва на заводе в Мценске, в результате которого погибли пять человек и трое пострадали. По первоначальной версии, взорвался природный газ.

По нашим данным, при производстве использовались ёмкости с ацетоном. Жидкость испарилась, и пары взорвалась.

На месте продолжают работать спецслужбы. Напомним, пострадавшие и один из погибших — граждане Турции. Известно также, что у мценского завода московские собственники.

ИА «Орелград»