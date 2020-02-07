В Орловской области животным разрешили гулять в парке

Власти Ливен определили места для выгула собак.

Глава Ливен Сергей Трубицин издал постановление об определении мест для выгула животных на территории города. В документе сказано, что чиновник руководствовался федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об ответственном обращении с животными…»

Мест для выгула животных на территории города будет всего лишь три. Прежде всего, это Комсомольский парк. Собакам и прочей живности разрешат гулять по нему на территории от Беломестненского моста до перекачивающей канализационно-насосной станции МУП «Водоканал».

Второе место – это территория, ограниченная улицами Октябрьская, Денисова и Индустриальная и территорией храма Георгия Победоносца. Третья площадка ограничена территорией АО «ГМС Ливгидромаш», автодорогой по улице Мира и территорией дома №227 по улице Мира.

Контроль за исполнением постановления глава города возложил на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Барыбина. Кроме того, Сергей Трубицин признал недействующим аналогичное постановление, изданное в 2006 году.

ИА «Орелград»