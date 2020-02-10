Суд арестовал Ваагна Вермишяна

Бывшего главного архитектора Орловской области подозревают в получении взяток

Суд в Армении арестовал бывшего главного архитектора Орловской области Ваагна Вермишяна, сообщило издание Sputnik Армения.

Вермишяна задержали 5 февраля. По версии Службы национальной безопасности, глава Комитета по градостроительству Армении получил от нескольких застройщиков пять взяток общей суммой около $5200 (327 000 рублей по текущему курсу). За это он обеспечил принятие нужных им решений по застройке.

Ваагн Вермишян работал главным архитектором Орловской области с сентября 2014 года по апрель 2017 года. Затем он стал советником мэра Еревана на общественных началах. В марте 2019 года Вермишян возглавил Комитет по градостроительству Армении.

ИА «Орелград»