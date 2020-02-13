Орловцам пообещали защиту от несчастных случаев на работе

Правительство региона выделит средства на охрану труда.

Областные власти разработали проект внесения изменений в региональную государственную программу содействия занятости населения. Она будет принята в ближайшее время. Согласной обновленной редакции, действие программы будет рассчитано на 2020-2025 годы. Объем ее финансирования превысит 2,6 миллиарда рублей, из которых свыше 2,1 миллиарда поступят из федерального бюджета.

Правительство региона ожидает, что благодаря реализации программы к концу 2025 года на 6,3 процента снизится количество работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, включая смертельный и тяжелый травматизм.

Согласно официальным данным в 2019 году по сравнению с 2018 годом уровень производственного травматизма в Орловской области снизился на 12 процентов. Всего за год было зарегистрировано 172 таких ЧП. В результате несчастных случаев на производстве погибло 7 работников, а 21 получил тяжелые травмы. По сравнению с 2018 годом смертельный травматизм уменьшился в 1,7 раза, а тяжелый — на 16 процентов.

Напомним, в конце января вопрос об охране труда был поднят Федерацией профсоюзов Орловской области. Тогда же правительству региона было сделано конкретное предложение – ввести во всех департаментах штатные единицы специалистов по охране труда. Однако пока чиновники на эту инициативу не откликнулись.

Профсоюзы отметили и еще одну тревожную тенденцию. При сокращении штатов многие предприятия и учреждения, включая бюджетные, в первую, очередь сокращают именно специалистов по охране труда. Взрыв, прогремевший в конце января на предприятии в Мценске, доказывает, что этот путь – неправильный.

ИА «Орелград»