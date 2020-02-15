Елена Ашихмина заявила, что не в курсе сбора средств на книгу о «Дворянке»

Она подтвердила, что книга существует, но на её издание не нужно таких больших денег.



Орловский краевед Елена Ашихмина «ошарашена» сообщением о сборе средств для якобы издания её книги. Об этом она написала на своей страничке в соцсети «Facebook».

— По поводу появившегося сообщения. Я не собираю деньги на книгу. Я точно этого не делаю. То, что здесь написано, сделано без моего участия. Если выйдет издание, это будет небольшая брошюра. На нее нет смысла собирать такие деньги. И вообще ничего не нужно собирать. Мне бы очень не хотелось, чтобы вышло так, что «ложки нашлись, а осадок остался». И, конечно, на свете есть более важные цели, на которые нужно собирать деньги. Хотя я понимаю, что М.В. Вдовиным руководили самые добрые чувства, — написала она.

Напомним, ранее СМИ растиражировали сообщение Попечительского совета по возрождению Дворянского гнезда. В нем была просьба собрать для издания книги Елены Ашихминой об истории «Дворянки» 150 тысяч рублей. Главой Попечительского совета является вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. Получателем средств значилось издательство «Орлик». В комментарии к своему посту Елена Ашихмина написала, что директор «Орлика» также не в курсе сбора денег.

ИА «Орелград»