Возле студенческого общежития в Орле обнаружены два тела

Одного из пострадавших смогли «откачать» прохожие.

Вчера, 15 февраля около 16 часов возле общежития ОГУ произошла потасовка. Об этом сообщает телеканал «Истоки». По словам очевидцев, пострадавших как минимум двое. Мужчины лежали на асфальте без признаков жизни. Одного из них пытались реанимировать прохожие с помощью непрямого массажа сердца.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области СМИ сообщили, что возле общежития произошёл конфликт между водителем такси и двумя его пассажирами. В настоящее время сотрудники ОП N2 УМВД России по г. Орлу выясняют все обстоятельства происшедшего.

ИА «Орелград»