В Орле прошла акция по сбору вторсырья

Организаторы предложили дать вещам второй шанс.

15 февраля в Орле прошла уже ставшая традиционной акция по сбору вторсырья. Сотрудники управляющей компании «Орелжилэксплуатация» совместно с волонтерами эко-проекта «Второй шанс» принимали макулатуру, ПЭТ-бутылки, пластик, аллюминиевые банки, пластиковые крышки и полиэтиленовые мешки.

Несмотря на то, что подобные акции при поддержке управляющей компании проводятся на регулярной основе уже несколько месяцев, февральская стала рекордной. Благодаря жителям обслуживаемых микрорайонов удалось собрать более полутонны офисной бумаги, 222 килограмма картона, 71 килограмм пластика, 27 килограммов пластиковых крышек и 8 килограммов алюминиевых банок.

Средства, вырученные при сортировке мусора, направляются в качестве помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, — рассказали в пресс-службе управляющей компании.

ИА «Орелград»