Ирине Гаврилиной грозит уголовное дело?

Велика вероятность возбуждения уголовного дела в отношении главы областного департамента соцзащиты и ее подчиненных.

Агентство федеральных расследований (FLB.ru) совместно с газетой «Орловская среда» опубликовали подробности о результатах прокурорской проверки деятельности Глазуновского психоневрологического интерната. Эти же данные уже отправлены в СК для решения о возбуждении уголовного дела.

Напомним, речь идет об интернате, который чиновники регионального управления соцзащиты открыли совместно с фондом «Здоровая страна». На прошедшей недавно коллегии областной прокуратуры глава ведомства Иван Полуэктов заявил, что в этом интернате, вообще не имеющем лицензии на работу, умерли два человека.

Теперь СМИ цитируют прокурорское постановление в следственные органы. По мнению представителей надзорного ведомства, Ирина Гаврилина, а также несколько ее подчиненных, «в составе группы лиц по предварительному сговору совершили тяжкое преступление против интересов государственной службы, путем превышения должностных полномочий». Это преступление, по мнению прокуроров, выразилось в виде незаконного помещения граждан, страдающих психическими расстройствами, в интернат «для оказания социальных услуг в стационарной форме, что создало угрозу жизни и здоровью граждан, а также повлекло тяжкие последствия в виде смерти Азаровой Л.Г. и Ветровой В.И.». А также ухудшение состояния здоровья еще полутора десятков пациентов.

В постановлении за подписью заместителя прокурора Орловской области В.Г. Сергиенко говорится, что есть все основания для возбуждения уголовного дела по ч.3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий).

Реакция СК пока неизвестна.

ИА «Орелград»