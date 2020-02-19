В Орле предприятие «утаило» 25 миллионов от налоговиков

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Орле расследуют дело об уклонении от уплаты налогов организацией. В СК рассказали, что речь идет об особо крупном размере.

По версии следствия, руководство ООО «ТД Посольство вкусной еды» с 2014 по 2016 год уклонялось от уплаты налогов на прибыль организации в размере более 25 миллионов рублей.

— Следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, подлежащих уплате организацией), — рассказали в пресс-службе ведомства. — Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»