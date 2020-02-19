В Орле предприятие «утаило» 25 миллионов от налоговиков

19.2.2020 | 14:35 Новости, Общество

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Орле расследуют дело об уклонении от уплаты налогов организацией.  В СК рассказали, что речь идет об особо крупном размере.

По версии следствия, руководство ООО «ТД Посольство вкусной еды» с 2014 по 2016 год уклонялось от уплаты налогов на прибыль организации в размере более 25 миллионов рублей.

— Следственными органами СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, подлежащих уплате организацией), —  рассказали в пресс-службе ведомства. — Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования